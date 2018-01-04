В бытовке на территории культурного центра московской полиции произошел пожар

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Небольшой пожар произошел на территории культурного центра Главного управления МВД по Москве в центре столицы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Возгорание произошло в бытовке на территории культурного центра столичного главка МВД на Новослободской улице", - сказал источник.

По его словам, пожар, общая площадь которого составила 10 квадратных метров, ликвидирован. Пострадавших нет, добавил собеседник агентства.

В правоохранительных органах уточнили, что здания полиции от пожара не пострадали.