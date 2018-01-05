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Прибытие 10 рейсов в аэропорт Симферополя задерживается из-за тумана

Происшествия
5 января, 9:24 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ 5, января. /ТАСС

Опоздание составляет от 15 минут до 4 часов 15 минут

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Прибытие девяти рейсов из Москвы и одного из Сочи в аэропорт Симферополя задерживается 5 января из-за тумана, сообщили ТАСС в воздушной гавани.

"[Задержка произошла] из-за тумана в Симферополе", - сказала собеседница агентства.

По данным онлайн-табло аэропорта, задерживается прилет самолетов из столицы (рейсы авиакомпаний "Уральские авиалинии", Nordwind, Globus, "Аэрофлот", Red Wings, Nordavia), а также рейса "Аэрофлота" из Сочи. Опоздание составляет от 15 минут до 4 часов 15 минут.

Также задерживаются обратные рейсы в Москву и Сочи, задержка составит до 4 часов 25 минут.

ГУ МЧС по региону предупредило 5 января о густом тумане в Крыму. "Утром 5 января 2018 года в Крыму ожидается местами сильный туман с видимостью 50 метров и менее", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось также, что в последние дни из-за тумана трижды приостанавливала свою работу Керченская паромная переправа - основная транспортная артерия, связывающая Крымский полуостров с материковой Россией.

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