В Набережных Челнах похоронили балалаечника театра "Русская песня"

КАЗАНЬ, 5 января. /ТАСС/. Музыканта-балалаечника театра "Русская песня" Дмитрия Калинина, погибшего в Москве, похоронили в его родном городе Набережные Челны в Татарстане. Об этом сообщила ТАСС начальник управления культуры исполнительного комитета города и однокурсница музыканта Эльвира Ногманова.

"Его похоронили сегодня в Набережных Челнах, на городском кладбище. Только семейное прощание было утром. Также прошел вечер памяти. В основном на вечер пришли родственники и однокурсники, которые учились с ним в училище искусств и те, кто соприкасался в искусстве", - пояснила собеседница агентства.

По ее словам, по решению близких музыканта в ближайшее время пройдет памятный концерт в детской музыкальной школе, где учился Калинин.

Дмитрий Калинин родился 28 февраля 1976 года в Набережных Челнах. Учился в музыкальной школе и Набережночелнинском колледже искусств. Затем закончил Саратовскую государственную консерваторию им. Собинова, с 2003 года работал в театре "Русская песня".

С 27 декабря 41-летний музыкант, известный как CrazyBalalaika, перестал выходить на связь. К его поискам подключались волонтеры LizaAlert. Утром 30 декабря 2017 года его тело нашли вблизи Хомутовского тупика в Москве под железнодорожным мостом внутри технического помещения опоры пешеходного моста с двумя колото-резаными ранениями в области сердца.

По факту смерти возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Между тем, как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, основная версия - самоубийство.