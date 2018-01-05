В Японии произошло землетрясение

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в районе японской столицы. Об этом сообщил местный телеканал NHK. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в Токио, а очаг залегал на глубине 80 км. Объявлялась угроза цунами, но через несколько минут предупреждение было снято.

Землетрясения с эпицентром в Токио большая редкость - мощные подземные толчки ощущались на всей территории столичной префектуры. Японское телевидение прерывало вещание для срочных выпусков новостей - местное население призывают соблюдать спокойствие и остерегаться возможных травм от битого стекла.

Как сообщил телеканал, нештатных ситуаций на японских АЭС в связи с землетрясением произошедшим в ночь с пятницы на субботу в Токио, зафиксировано не было.

По данным национальных компаний-операторов, никаких изменений в уровне радиации в районе японских АЭС также отмечено не было.