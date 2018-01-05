Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Японии произошло землетрясение

Происшествия
5 января, 18:59 UTC+3

Нештатных ситуаций на японских АЭС зафиксировано не было

Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Issei Kato

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в районе японской столицы. Об этом сообщил  местный телеканал NHK. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в Токио, а очаг залегал на глубине 80 км. Объявлялась угроза цунами, но через несколько минут предупреждение было снято.

Землетрясения с эпицентром в Токио большая редкость - мощные подземные толчки ощущались на всей территории столичной префектуры. Японское телевидение прерывало вещание для срочных выпусков новостей - местное население призывают соблюдать спокойствие и остерегаться возможных травм от битого стекла.

Как сообщил телеканал, нештатных ситуаций на японских АЭС в связи с землетрясением произошедшим в ночь с пятницы на субботу в Токио, зафиксировано не было. 

По данным национальных компаний-операторов, никаких изменений в уровне радиации в районе японских АЭС также отмечено не было.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белоруссия закроет свое генконсульство в Одессе
2
Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией
3
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
4
Рубль подешевел в начале торгов на Московской бирже
5
Постпред США при ООН вынесла предупреждение Тегерану на заседании Совбеза
6
Небензя обвинил США в подрыве авторитета СБ ООН в ответ на созыв заседания по Ирану
7
В 16 городах России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама