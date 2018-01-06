В Екатеринбурге задержан мужчина, угрожавший взорвать дом и требовавший 1 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции и ФСБ задержали накануне жителя Екатеринбурга, позвонившего 30 декабря 2017 года в МВД и потребовавшего перевести ему 1 млн рублей, в случае отказа он угрожал взорвать многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель пресс-службы главного управления МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

"Накануне сотрудниками полиции и ФСБ Екатеринбурга задержан мужчина, который по телефону требовал от МВД перевести на его счет миллион рублей, а в случае отказа угрожал взорвать жилой многоэтажный дом по улице Таганской в микрорайоне Эльмаш", - сообщил Горелых.

По данным регионального главка МВД, сообщение поступило в дежурную часть полиции 30 декабря, когда город подвергся очередной массированной информационной атаке, "в результате чего пришлось эвакуировать тысячи людей, дабы не подвергать их возможной опасности".

"К счастью, в ходе тщательной проверки здания и прилегающей к нему территории опасных предметов саперы не обнаружили. Реальная угроза строению и жильцам отсутствовала", - сказал глава пресс-службы.

По его словам, задержанный был ранее неоднократно судим за грабежи, кражи, разбойные нападения и причинение тяжкого вреда здоровью.

"Органы внутренних дел возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье УК РФ "Заведомо ложное сообщение о террористическом акте", - сказал он.

Статья 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" предполагает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.