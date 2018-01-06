В ОНК Москвы просят проверить обстоятельства смерти заключенного СИЗО "Матросская тишина"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы Иван Мельников обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить обстоятельства смерти заключенного СИЗО "Матросская тишина", который скончался 6 января в одной из столичных больниц.

"Я направил обращение прокурору Москвы с просьбой проверить обстоятельства смерти заключенного В. Плотникова, находившегося в СИЗО "Матросская тишина", - сказал Мельников ТАСС. По словам ответственного секретаря ОНК, в первой декаде декабря 2017 года в комиссию обратилась супруга заключенного, которая сообщила о том, что с осени состояние здоровья ее мужа ухудшается, а медицинской помощи ему не оказывают.

"После вмешательства членов комиссии, заключенный был переведен из камеры в инфекционное отделение больницы СИЗО "Матросская тишина", а затем направлен в гражданскую больницу для лечения и освидетельствования на предмет освобождения в связи с наличием заболевания, препятствующего содержанию под стражей, однако 6 января стало известно, что этот мужчина 1983 г. р. скончался в больнице", - сказал Мельников.

"Я прошу прошу прокурора Москвы проверить обстоятельства смерти этого заключенного, проверить оказывалась ли ему надлежащая медицинская помощь в следственном изоляторе и, в частности, опросить его сокамерников, потому что заявительница утверждает, что осенью ее муж и его сокамерники неоднократно просили пригласить в камеру врачей, однако просьбы были проигнорированы, и лечить его начали только после вмешательства ОНК", - пояснил ответственный секретарь ОНК.

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