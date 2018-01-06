Скворцова поручила провести проверку по факту смерти пенсионерки в больнице Петербурга

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку по факту смерти пожилой пациентки в одной из больниц Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе министерства.

"В связи с появлением в СМИ сообщений о смерти пациента в одной из медицинских организаций Санкт-Петербурга министр Вероника Скворцова поручила Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести незамедлительную проверку по данному факту", - говорится в сообщении.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что 80-летняя пенсионерка порядка пяти часов ожидала доктора в 15-й городской больнице и, не дождавшись медицинской помощи, скончалась.

В министерстве также отметили, что в преддверии новогодних праздников Скворцова поручила Росздравнадзору с повышенным вниманием осуществлять мониторинг медицинских организаций страны в период празднования, с особой тщательностью разбирая жалобы, поступающие от граждан, и сразу же реагируя на них.