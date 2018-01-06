Полиция начала проверку инцидента на фотовыставке Стерджеса в Москве

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Московская полиция начала проверку по факту конфликта на фотовыставке "Джок Стерджес. Без смущения 2.0" в Центре фотографии им. братьев Люмьер.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в субботу "в 15:10 в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами в организации по адресу: Болотная набережная, 3". "Прибывшие на место сотрудники полиции предложили участникам конфликта проследовать в отдел для разбирательства. Гражданами были даны письменные объяснения. По факту конфликта проводится проверка", - сообщили в столичном главке полиции.

По данным источника ТАСС, конфликт на фотовыставке Стерджеса был лишь словесным и не перерос в драку.

Ранее один из руководителей движения SERB Игорь Бекетов сообщил ТАСС, что активисты движения разлили дурно пахнущую жидкость под одной из фотографий на выставке Стерджеса из- за отказа организатора мероприятия отвечать на его вопросы. По словам Бекетова, активисты и сотрудники выставки вызвали наряд полиции, после чего участники движения проследовали в одно из столичных отделений полиции, где написали заявление о привлечении организатора выставки к уголовной ответственности.

Конфликты вокруг выставок Джока Стерджеса в России

Выставка американского фотографа Джока Стерджеса "Без смущения 2.0", демонстрирующая его главные работы, открылась 8 декабря 2017 года.

Проект "Без смущения" уже демонстрировался московской публике в 2016 году, но тогда выставку пришлось закрыть из-за разгоревшегося скандала. 25 сентября 2016 года члены общественной организации "Офицеры России" заблокировали вход на нее после того, как в соцсетях и СМИ появилась информация, что работы Стерджеса, на которых изображены обнаженные девочки-подростки, могут быть расценены как порнографические.

Активисты движения SERB являются участниками многих скандальных акций в Москве. 12 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и арестовал на восемь суток 47-летнего гражданина Украины, активиста движения SERB Александра Петрунько, который 8 декабря облил фотографии на выставке "Джок Стерджес. Без смущения 2.0" в Москве плохо пахнущей смесью. В 2016 году на выставке "Джок Стерджес. Без смущения" активист Петрунько также облил фотографии неизвестной жидкостью, ему был назначен административный арест на срок семь суток.