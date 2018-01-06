Число жертв при сходе лавины на автотрассу на севере Индии достигло 11 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 января. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человека погибли, трое получили тяжелые травмы при сходе лавины 5 января вечером на автодорогу Купвара-Тандхар на севере Индии. Об этом сообщила 6 января полиция штата Джамму и Кашмир.

В ходе спасательных работ, которые велись более суток в плохих погодных условиях альпинистами, военными и полицией, удалось найти троих выживших, получивших травмы, а также тела 11 погибших - четырех местных жителей, а также 7 жителей соседнего штата, приехавших в предгорья Гималаев на внедорожнике на отдых.

Главный министр штата Джамму и Кашмир Мехбуба Муфти 6 января выразила соболезнования семьям погибших и поручила администрации округа Купвара обеспечить всю возможную медицинскую помощь пострадавшим. Семьи погибших получат компенсацию в размере 400 тысяч рупий (около $6 тысяч), пострадавшим выплатят по 12,6 тыс. рупий (около $200).