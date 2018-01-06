Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число жертв при сходе лавины на автотрассу на севере Индии достигло 11 человек

Происшествия
6 января, 22:53 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ 6, января. /ТАСС

В ходе спасательных работ удалось найти троих выживших

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 января. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человека погибли, трое получили тяжелые травмы при сходе лавины 5 января вечером на автодорогу Купвара-Тандхар на севере Индии. Об этом сообщила 6 января полиция штата Джамму и Кашмир.

В ходе спасательных работ, которые велись более суток в плохих погодных условиях альпинистами, военными и полицией, удалось найти троих выживших, получивших травмы, а также тела 11 погибших - четырех местных жителей, а также 7 жителей соседнего штата, приехавших в предгорья Гималаев на внедорожнике на отдых.

Главный министр штата Джамму и Кашмир Мехбуба Муфти 6 января выразила соболезнования семьям погибших и поручила администрации округа Купвара обеспечить всю возможную медицинскую помощь пострадавшим. Семьи погибших получат компенсацию в размере 400 тысяч рупий (около $6 тысяч), пострадавшим выплатят по 12,6 тыс. рупий (около $200).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Индия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич назвал обвинения в адрес Баниониса о сотрудничестве с КГБ мелкой местью
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
4
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
5
Путин подарил икону храму в Петербурге, где встречал Рождество
6
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама