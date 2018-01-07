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В центре Москвы произошло возгорание в военном общежитии академии ВС РФ

Происшествия
7 января, 0:53 дата обновления: 7 января, 2:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Спасены шесть человек, возгорание ликвидировано

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Пожарные спасли шесть человек при тушении возгорания в здании общежития Общевойсковой академии вооруженных сил РФ в центре Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"По уточненным данным, в ходе тушения пожара спасены шесть человек", - сказал собеседник агентства.

Ранен сообщалось о трех спасенных.

Возгорание произошло на пятом этаже общежития по адресу: Новоконюшенный переулок, дом 3 на площади 4 кв. метра. Сейчас возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Как подтвердили ТАСС 7 января в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, "7 января 2018 года в 00.00 мск произошло возгорание в одном из помещений на пятом этаже общежития Военной академии Генерального штаба ВС РФ". По предварительным данным Минобороны, "причиной пожара стало замыкание электропроводки". Общая "площадь пожара составила 4 кв м", сказали в военном ведомстве.

Силами прибывших на место пожарных расчетов в 00.25 мск возгорание ликвидировано, сообщили в Минобороны. В результате происшествия никто не пострадал. Эвакуация жителей из здания не проводилась.

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