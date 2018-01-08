Главный аэропорт Нью-Йорка еще больше ограничил прием рейсов из-за прорыва водопровода

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Четвертый терминал аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке перестал принимать международные рейсы в воскресенье из-за прорыва водопровода и подтопления. Об этом сообщила администрация воздушной гавани.

"Прорыв водопровода в четвертом терминале аэропорта имени Джона Кеннеди привел к прекращению приема рейсов. Пассажиров призывают связываться со своими авиакомпаниями по поводу конкретных подробностей авиарейсов", - уточнила в своем Twitter администрация крупнейшего аэропорта штата Нью-Йорк.

Воздушная гавань работает с большими перебоями с момента приостановки работы из-за снегопада в четверг. Теперь к проблемам добавилась авария водопровода. В Twitter городских служб Нью-Йорка пользователи из числа скопившихся в воздушной гавани пассажиров выложили видео настоящего потопа в четвертом из восьми терминалов. На видео видны люди с вещами, пробирающиеся по помещениям по щиколотку в воде, которая также льется со стен.

Как сообщила Национальная метеорологическая служба США, в районе этого аэропорта температура воздуха в субботу опустилась до минус 13 градусов, что является рекордно низким показателем для 6 января. В воскресенье там потеплело до минус восьми.

По данным специализированного онлайн-портала FlightAware, отслеживающего передвижения воздушных судов, аэропорт имени Джона Кеннеди в субботу отменил 78 рейсов и отложил 375. В воскресенье было отменено 46 рейсов, а отложено 369.