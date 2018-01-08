Авария водопровода не отразилась на отправлении рейсов из главного аэропорта Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Прорыв водопровода в четвертом терминале в воскресенье не затронул график вылета рейсов из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом сообщила администрация воздушной гавани.

"В настоящее время прием международных рейсов не осуществляется. Отправление международных рейсов не пострадало", - уточнила в своем Twitter администрация пятого по пассажиропотоку аэропорта США.

Согласно официальным данным, легкое метро, соединяющее все восемь терминалов аэропорта, работает в штатном режиме. На выходе водители такси перебазировались с нижнего уровня терминала 4, где расположен зал отправлений, на верхний. Администрация воздушной гавани предупредила пассажиров о скоплении наземного транспорта на подъезде к аэропорту.

Как сообщалось ранее, в воскресенье прорыв водопровода спровоцировал подтопление в помещениях четвертого терминала. Как информировала телекомпания CNN, авария вынудила провести частичную эвакуацию пассажиров. На видео, выложенных телекомпанией, видны груды чемоданов и сумок, брошенных внутри помещений и практически плавающих в воде.

Воздушная гавань работает с большими перебоями с момента приостановки работы из-за снегопада в четверг. Как сообщила Национальная метеорологическая служба США, в районе этого аэропорта температура воздуха в воскресенье достигает минус восьми градусов. Однако из-за порывистого ветра ощущение такое, будто на улице около минус 20.

По данным специализированного онлайн-портала FlightAware, отслеживающего передвижения воздушных судов, аэропорт имени Джона Кеннеди в субботу отменил 78 рейсов и отложил 375. В воскресенье было отменено 46 рейсов, а отложено 369.