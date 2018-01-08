На востоке Приморья объявлено штормовое предупреждение

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено на востоке Приморского края в связи с сильным снегом и метелью. Информация об ухудшении погоды опубликована в понедельник на сайте Примгидромета.

"В связи со смещением активных фронтальных разделов над территорией Приморского края вечером 8 января на юго-востоке, ночью и днем 9 января в восточных и центральных районах края местами ожидается сильный снег с количеством 6-15 мм за 12 часов и менее. На северо-востоке края местами пройдет очень сильный снег с количеством более 20 мм за 12 часов и менее. Ожидаются гололедные явления, на побережье местами метель при ветре 18-23 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Владивосток основной фронт непогоды обойдет стороной.