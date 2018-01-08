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Из-за непогоды в Кировской области нарушено электроснабжение почти 30 населенных пунктов

Происшествия
8 января, 12:37 дата обновления: 8 января, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

В ликвидации последствий инцидента принимают участие 50 человек и 19 единиц техники

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МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Сильная метель привела к нарушению электроснабжения почти 30 населенных пунктов в Кировской области, сообщили в понедельник в региональном главке МЧС.

"В зоне отключения находятся 29 населенных пунктов в Даровском, Кирово-Чепецком, Оричевском, Орловском, Юрьянском, Слободском районах. Социально значимых объектов в зоне отключения нет", - говорится в сообщении.

В ликвидации последствий инцидента участвуют 50 человек и 19 единиц техники, в том числе 12 человек и шесть единиц техники от МЧС. Восстановительными работами занимаются 14 бригад филиала "Кировэнерго".

По данным МЧС, в понедельник в регионе в большинстве районов кратковременный снег, местами метель, на дорогах накат и гололедица.

В "Кировэнерго" сообщили, что в компании в связи с сильным снегопадом и метелью введен режим повышенной готовности, который будет действовать до полной стабилизации погодной обстановки. В частности, установлен особый контроль за работой энергообъектов, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Всего в филиале для ликвидации последствий непогоды могут быть задействованы 163 бригады и 107 резервных источника электроснабжения.

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