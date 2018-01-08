В ДТП в Свердловской области погибли три человека

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Три человека стали жертвами ДТП в Свердловской области, еще четыре пострадали, среди них двое детей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

"На 10-м километре автодороги Екатеринбург - Тюмень столкнулись две легковые машины", - уточнил источник. Столкнулись легковые машины Kia и ВАЗ-2112. По его словам, три человека получили смертельные травмы. "Двое детей и двое взрослых госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

"Двое детей были в машине ВАЗ-2112, они находились в детских удерживающих устройствах. Сейчас девочка трех-четырех лет в состоянии комы госпитализирована в медико-санитарную часть №32 города Заречного. Годовалая девочка с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирована в хирургическое отделение. Личности пострадавших и погибших устанавливаются", - сообщили в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

Водитель Kia находится в реанимации, одна из пассажирок ВАЗ-2112 также доставлена в медицинское учреждение Заречного, добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, девушка, управляя машиной Kia, не учла дорожные и метеоусловия, машину занесло, и она выехала на полосу встречного движения. По факту ДТП начато расследование. В настоящее время движение по трассе возобновлено, уточнили в пресс-службе.