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Полиция Украины задержала подозреваемого в убийстве юриста Ноздровской

Происшествия
8 января, 19:35 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, января. /ТАСС

Последним громким делом убитой стало расследование смерти родной сестры Светланы Сапатинской

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КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Сотрудники Национальной полиции Украины задержали подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской, которое произошло в конце 2017 года и вызвало большой общественный резонанс.

"Полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровськои", - говорится на странице МВД Украины в Facebook.

Тело юриста Ирины Ноздровской было найдено 1 января в одной из рек Вышгородского района Киевской области. Последним наиболее громким делом Ноздровской стало расследование смерти родной сестры Светланы Сапатинской. Ее в сентябре 2015 года сбил автомобиль, за рулем в состоянии наркотического опьянения находился Дмитрий Россошанский, дядя которого занимал должность председателя Вышгородского районного суда. В мае 2017 года Россошанского признали виновным и приговорили к семи годам лишения свободы.

Суд по делу Россошанского 27 декабря отклонил апелляционную жалобу адвокатов, добивавшихся его освобождения, а 29 декабря стало известно об исчезновении Ноздровской. По словам депутата Верховной рады Мустафы Найема, на суде отец Россошанского открыто угрожал Ноздровской.

Около 200 человек 2 января провели митинг у здания управления полиции Киевской области, они требовали отставки его руководства и организации незамедлительного расследования убийства Ноздровской.

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