СМИ: один из лидеров ХАМАС госпитализирован с огнестрельным ранением головы

КАИР, 9 января. /ТАСС/. Один из лидеров и основателей палестинского движения ХАМАС Имад аль-Алями доставлен в больницу с огнестрельным ранением головы.

Об этом сообщил во вторник новостной портал Sama News.

Как заявил официальный представитель исламистов Фаузи Бархум, речь идет о несчастном случае. "Аль-Алями проверял личное оружие в собственном доме и случайно выстрелил в себя", - сказал он. По поступающей информации, врачи провели операцию, однако состояние пациента остается критическим.

62-летний аль-Алями в прошлом занимал ряд руководящих постов в ХАМАС, в том числе входил в политбюро. Ранее он проживал в Сирии и вернулся в сектор Газа в 2012 году после обострения отношений движения с официальным Дамаском. В 2014 году во время израильской операции в прибрежном анклаве дом, где он находился, подвергся бомбардировке, в результате чего хамасовский функционер потерял ногу.

Еще в 2007 году Израиль внес его в список подлежащих физическому уничтожению представителей верхушки исламистов.