Южная Осетия осталась без света из-за непогоды

ЦХИНВАЛ, 9 января. /ТАСС/. Южная Осетия практически полностью осталась без электроснабжения из-за сильного ветра в горах Северной Осетии, сообщил ТАСС во вторник гендиректор государственного предприятия "Энергоресурс Южная Осетия" Алан Габараев.

"Из-за сильного ветра происходят замыкания на высоковольтной линии, не выдерживают пробки на подстанции в Северной Осетии", - сказал он, отметив, что из-за этого отключено электроснабжение линии, которая обеспечивает Южную Осетию светом.

"Как только ветер стихнет, электроснабжение возобновится", - добавил Габараев.

В настоящее время Южная Осетия полностью обеспечивается электроэнергией за счет линии электропередачи 110 кВ из Северной Осетии.

На сайте Минэнерго РФ сообщается, что в 19:53 мск при порывистом ветре отключились высоковольтные линии 110 кВ "Головная Зарамагская ГЭС - Зарамаг", а также "Северный Портал - Зарамаг" и "Северный Портал - Джава". Были обесточены три подстанции. "Зафиксировано прекращение поставок электроэнергии в Республику Южная Осетия. Без электроснабжения оставались бытовые потребители: в Республике Северная Осетия - Алания - около 200 человек, в Республике Южная Осетия - около 70 тыс. человек", - говорится в материалах Минэнерго.

Спустя несколько минут электроснабжение было восстановлено, однако в 20:26 мск действием защиты повторно отключилась линии "Головная Зарамагская ГЭС - Зарамаг". "Последствия те же (прекращено электроснабжение Южной Осетии - прим. ТАСС)", - отмечают в министерстве.