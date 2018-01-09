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Количество пострадавших в ДТП в Северной Осетии увеличилось до семи

Происшествия
9 января, 21:58 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 9, января. /ТАСС

Один человек госпитализирован, остальных отпустили домой

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ВЛАДИКАВКАЗ, 9 января. /ТАСС/. Еще пять пассажиров маршрутного такси, пострадавших в ДТП в Северной Осетии, обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"За медицинской помощью в республиканскую клиническую больницу обратились в настоящее время семь человек. Из них госпитализирован один, остальные отпущены домой", - говорится в сообщении.

Ранее в МВД по Северной Осетии сообщили ТАСС о том, что пассажирская "Газель" опрокинулась возле селения Гизель. В ней находились 15 пассажиров, за медицинской помощью обратились трое, в том числе маленькая девочка.

Причиной аварии стала скользкая дорога, по которой маршрутка ехала с летней резиной.

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