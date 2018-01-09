Электроснабжение в Южной Осетии восстановлено после неполадок на сетях

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 января. /ТАСС/. Подача электроэнергии в Южную Осетию возобновилась во вторник вечером, сообщили ТАСС в компании "МРСК Северного Кавказа", которая обеспечивает подачу электроэнергии в Южную Осетии со стороны РФ.

Ранее сообщалось, что Южная Осетия практически полностью осталась без электроснабжения из-за сильного ветра в горах Северной Осетии. В настоящее время Южная Осетия полностью обеспечивается электроэнергией за счет линии электропередачи 110 кВ из Северной Осетии.

"В Южной Осетии восстановлено электроснабжение. Аварийная ситуация была на территории Южной Осетии", - говорится в сообщении. Республика оставалась без света около 2 часов.