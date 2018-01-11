На Гаити из-за сильных дождей погибли не менее шести человек

ТАСС, 11 января. Не прекращающиеся несколько дней ливни привели к сильным наводнениям на северо-востоке Гаити. Как сообщило 10 января Управление гражданской защиты, жертвами разгула стихии стали не менее шести человек.

Десятки домов оказались полностью разрушены, многие крестьяне потеряли весь свой урожай.

Метеорологи предупреждают, что сильные дожди будут идти в стране еще несколько дней. Власти просят людей соблюдать осторожность и быть готовыми к эвакуации в случае необходимости.

В условиях практически полного отсутствия городской инфраструктуры, в частности ливневой канализации, сильные дожди нередко приводят на Гаити к затоплению целых районов и гибели людей.

Гаити, население которого составляет около 10,6 млн человек, является беднейшим государством Западного полушария. В 2010 году в стране произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни более 220 тыс. человек. В том же году на Гаити обрушилась эпидемия холеры. В октябре 2016 года около тысячи гаитян погибли в результате пронесшегося над страной урагана "Мэтью".