Два человека погибли в загоревшемся автомобиле на МКАД

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Два человека погибли в загоревшемся автомобиле в результате аварии на МКАД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На 94-м км МКАД произошло столкновение трех автомобилей с последующим возгоранием одного из них. В результате аварии погибли два человека, они находились в загоревшемся автомобиле", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время медики осматривают других пострадавших в аварии.

Из-за ДТП перекрыты две правые полосы МКАД. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.