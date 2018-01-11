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Два человека погибли в загоревшемся автомобиле на МКАД

Происшествия
11 января, 21:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Столкновение трех машин произошло на 94-м км МКАД

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Два человека погибли в загоревшемся автомобиле в результате аварии на МКАД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На 94-м км МКАД произошло столкновение трех автомобилей с последующим возгоранием одного из них. В результате аварии погибли два человека, они находились в загоревшемся автомобиле", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время медики осматривают других пострадавших в аварии.

Из-за ДТП перекрыты две правые полосы МКАД. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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