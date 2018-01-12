Сообщение о бомбе в штаб-квартире болгарского председательства в ЕС было ложным

СОФИЯ, 12 января. /ТАСС/. Специальные службы проверили здание Национального дворца культуры в Софии, где в пятницу прошли основные мероприятия в рамках болгарского председательства в Совете ЕС с участием руководителей Еврокомиссии и членов болгарского правительства.

Как сообщило МВД Болгарии, взрывное устройство не обнаружено.

"Сигнал о бомбе поступил около 17 часов (18:00 мск - прим. ТАСС), полиция проверила район и ничего подозрительного не обнаружила, эвакуация людей из здания не проводилась", - говорится в сообщении пресс-центра МВД.

За последние дни это третье сообщение о заложенных взрывных устройствах в публичных местах болгарской столицы. Из-за ложной информации в среду и четверг были эвакуированы пассажиры софийского аэропорта.