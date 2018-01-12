Водитель легковушки сбил женщину на переходе в центре Москвы

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Женщина пострадала в результате наезда на нее легкового автомобиля в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Управления ГИБДД.

"Сегодня около 19:00 мск на Переяславской улице водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пострадавшая госпитализирована.

По его словам, на мете ДТП работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.