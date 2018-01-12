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Экстрадированные из Испании бизнесмены осуждены в Брянске за хищение свыше 740 млн рублей

Происшествия
12 января, 20:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

С 2010 года они находились в международном розыске, и лишь в 2016 году были экстрадированы в РФ

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Бежицкий районный суд Брянска признал виновными в мошенничестве российских предпринимателей Ольгу Король и ее бывшего мужа Михаила Кащука, экстрадированных по линии Интерпола из Испании. Бизнесмены обманом похитили у населения и банков более 743 млн рублей, сообщили ТАСС в пятницу в прокуратуре Брянской области.

"Ольге Король назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей, Михаилу Кащуку - в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей", - уточнила представитель ведомства Ирина Лачко.

С 2010 года бизнесмены находились в международном розыске, и лишь в 2016 году были экстрадированы в РФ.

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