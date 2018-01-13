Последствия разлива нефтепродуктов на реке Лене в Иркутской области устранят в субботу

ИРКУТСК, 13 января. /ТАСС/. Аварийные работы завершаются на месте провала под лед на реке Лене двух большегрузов в Киренском районе Иркутской области. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, последствия разлива нефтепродуктов из цистерны одного грузовика устранят уже в субботу.

"Водолазами пожарно-спасательной службы проводится мониторинг состояния реки… Спасатели продолжают ликвидировать разлив нефтепродуктов с помощью сорбента, боновых заграждений, а также путем пиления загрязненного льда для дальнейшей его утилизации. Сегодня, 13 января, планируется извлечь автомобили "Урал" из воды и завершить работы по ликвидации разлива нефтепродуктов", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщил главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов, в отношении водителей грузовиков составлены административные протоколы "за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах". В данный момент угрозы жизнеобеспечению населения нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 января при попытке пересечь реку вне ледовой переправы под лед провалилась автоцистерна, перевозившая нефтепродукты. В ней находилось 20 т топлива. Водителю удалось выбраться из машины. На помощь собственником автомобиля был направлен автокран, однако лед не выдержал, и автокран провалился в том же месте, встав на бензовоз.