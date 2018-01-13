Три человека погибли в ДТП в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль, скрываясь от преследования инспекторов ГИБДД, врезался в столб в Санкт-Петербурге, в результате погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"В субботу около 03:47 мск в Калининском районе города мужчина-водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, не выполнил требований сотрудников [ГИБДД] об остановке", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы управления, в результате преследования легковушка врезалась в столб.

Погиб водитель и двое его пассажиров. Еще два пассажира иномарки были госпитализированы в тяжелом состоянии.