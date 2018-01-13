Пассажир получил ожоги, спрыгнув на пути на станции метро "Бульвар Дмитрия Донского"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Пассажир московского метро спрыгнул на пути на станции "Бульвар Дмитрия Донского", в результате происшествия он получил электроожоги. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Мужчина оказался на жестком пути на станции "Бульвар Дмитрия Донского", где по собственной неосторожности получил травмы. Сотрудниками полиции на московском метрополитене был незамедлительно вызван наряд скорой помощи, который по прибытию на место поставил диагноз пострадавшему - электротравмы обеих кистей и попытка суицида", - сообщил Мышляев.

По его словам, когда мужчина спрыгнул на пути, поезда на станции не было. Для извлечения с путей пассажира было временно отключено электроснабжение. После этого потерпевшего госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.

"Позже из медучреждения поступила телефонограмма с уточненным диагнозом: электротравма, электроожог 1, 2, 3 степени на 3% поверхности тела. Мужчина госпитализирован в ожоговую реанимацию", - сообщил Мышляев. Информация о происшествии передана в прокуратуру на московском метрополитене.