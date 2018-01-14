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Три человека пострадали в ДТП с участием грузовика в Новой Москве

Происшествия
14 января, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Сообщается, что один из пострадавших госпитализирован на санитарном вертолете Московского авиационного центра

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МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате столкновения грузовика и автомобиля Toyota на территории Новой Москвы, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Утром в воскресенье в районе населенного пункта Шишкин Лес на трассе 107 произошло столкновение автомобиля Toyota и грузовика. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали три человека", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, движение в районе ДТП было ограничено на время оформления ДТП.

В свою очередь в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности ТАСС сообщили, что в результате аварии потерпевших зажало в автомобиле.

"Один санитарный вертолет Московского авиационного центра уже взлетает с места ДТП с одним из пострадавших с различными травмами. На борту его сопровождает авиамедицинская бригада. Второй вертолет также вылетел к месту ДТП. Сейчас остальным пострадавшим оказывается первая помощь", - сказал сотрудник пресс-службы.

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