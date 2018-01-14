В Петербурге возбудили уголовное дело в связи со смертельным ДТП после погони

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Следователи ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело в связи с ДТП в котором погибли водитель и двое пассажиров автомобиля Hyundai Santa Fe, сообщили в управлении.

"Сотрудниками полиции по Выборгскому району Петербурга для проверки документов пытались остановить автомобиль Hyundai , 21-летний водитель требования сотрудников полиции об остановке не выполнил, попытался скрыться. Было организовано преследование. На Гражданском проспекте водитель не справился с управлением и совершил наезд на столб", - сказали в управлении.

Авария произошла 13 января. В результате ДТП водитель Hyundai Santa Fe и два пассажира погибли на месте. Еще двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

Возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").