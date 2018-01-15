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Нетрезвый водитель сбил четырех подростков в Астраханской области

Происшествия
15 января, 15:21 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 15, января. /ТАСС

Сообщается, один несовершеннолетний погиб на месте

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АСТРАХАНЬ, 15 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Астраханской области, в результате которого погиб подросток, ещё трое были госпитализированы, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального УМВД.

"В субботу около 10 часов вечера на автодороге Астрахань - Красный Яр нетрезвый водитель LADA десятой модели, двигаясь по мосту, совершил наезд на группу пешеходов. В результате один 14-летний подросток скончался на месте, ещё трое его друзей в возрасте 14 и 16 лет с ушибами и переломами были доставлены в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело", - уточнили в пресс-службе.

Там же отметили, что пострадала также пассажирка автомобиля, 1976 года рождения. В пресс-службе добавили, что и водитель, и пассажирка LADA находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения водителю. За данное деяние законом ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве обратили внимание, что движение пешеходов по указанному мосту ограничено уже на протяжении длительного времени - проход был закрыт с формулировкой "Опасно для жизни". Поэтому в ходе следствия будет дана оценка и должностным лицам, ответственным за состояние дороги.

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