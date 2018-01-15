МАК назвал вероятную причину крушения мотодельтаплана в 2017 году в Волгограде

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Вероятной причиной крушения мотодельтаплана в Волгограде в мае 2017 года, в результате которого погиб один человек, стала потеря пилотом работоспособности. К таким выводам пришла комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которая завершила расследование происшествия.

"Наиболее вероятной причиной катастрофы явилась потеря пилотом работоспособности, что привело к некоординированному воздействию на органы управления и отвороту в сторону заходящего солнца", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

Как добавили в МАК, пилот четыре года не проходил медицинские освидетельствования во врачебно-летной экспертной комиссии.

Мотодельтаплан потерпел крушение в Волгограде 29 мая 2017 года. Им управлял 48-летний житель Владимира. Вскоре после взлета недалеко от поселка Песчанка Советского района дельтаплан столкнулся с опорой линии электропередач, в результате чего пилот получил травмы, несовместимые с жизнью.