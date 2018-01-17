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Напавшим на школьников в Перми подросткам грозит до семи лет лишения свободы

Происшествия
17 января, 15:01 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 17, января. /ТАСС

Старший помощник прокурора региона отметила, что состояние здоровья обвиняемых не позволяет перевезти их в следственный изолятор

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ПЕРМЬ, 17 января. /ТАСС/. Подросткам, напавшим в Перми на школьников, грозит до семи лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора Пермского края Юлия Гайнанова.

"По обвинению, которое предъявлено им (подросткам - прим. ТАСС) сегодня, максимальная планка - семь лет. До 18 лет они будут находиться в детской колонии в случае признания их виновными, а оставшуюся часть они будут отбывать уже во взрослой колонии. Ответственность они понесут в полном объеме, потому что ответственность наступает с 14 лет за особо тяжкие преступления, а им по 16 лет", - рассказала Гайнанова. Она также добавила, что такие санкции будут применены в том случае, "если с пострадавшими все останется на том же уровне, никаких трагических последствий не будет".

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По ее словам, в Перми находится СИЗО-5 с отделением для несовершеннолетних, где содержатся подростки, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. "Там они находятся в изоляции от общества, а после назначения наказания их переводят в воспитательную колонию, которая находится рядом", - рассказала Гайнанова.

Ранее в среду прокуратура региона сообщила, что суд Перми арестовал на два месяца двух зачинщиков инцидента с применением холодного оружия в школе номер 127. По словам Юлии Гайнановой, состояние здоровья подростков не позволяет перевезти их в следственный изолятор.

Два выездных заседания суда по ходатайству об избрании меры пресечения участникам инцидента в пермской школе состоялись в городской клинической больнице № 4. Заседания проходили в двух палатах, судей на процессах также было два, так как подростки находятся в разных палатах. Следователь и судьи отказались комментировать и озвучивать решение суда. Как рассказал ТАСС старший помощник прокурора Мотовилихинского района города Перми Алексей Пономарев, заседание было закрытое, потому что обвиняемые - несовершеннолетние.

Предварительная версия случившегося

По версии следствия, 15 января десятиклассник и его несовершеннолетний знакомый пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Как сообщила представитель СК, второй обвиняемый - бывший ученик этой же школы. Обвиняемые также ранили друг друга и были госпитализированы.

В общей сложности пострадали 15 человек, 12 из них, включая нападавших, были госпитализированы. Подросткам предъявлено обвинение в покушении на убийство по предварительному сговору. После выписки они будут переведены в следственный изолятор.

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