Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 56.59
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Под Мурманском после массового заболевания детей проверяют комбинат школьного питания

Происшествия
17 января, 15:53 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 17, января. /ТАСС

Причина заболевания детей уточняется

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 17 января. /ТАСС/. Региональное управление № 120 Федерального медико-санитарного агентства (ФМБА) в Мурманской области проводит внеплановую проверку комбината школьного питания из-за массового заболевания детей в городе Полярном, входящем в закрытое территориальное образование (ЗАТО) Александровск. Об этом сообщила в среду пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратурой согласована внеплановая проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, проводимая в отношении МАОУ "Комбинат школьного питания ЗАТО Александровск", - утончили в ведомстве.

Как пояснили ТАСС в региональном управлении № 120 ФМБА, результатов взятых проб и анализов заболевших еще нет, причина заболевания уточняется. Ранее в этой школе был введен карантин по ОРВИ.

Как ранее сообщали ТАСС в региональном СУ СКР, за медицинской помощью обратилось более 40 учащихся школы, шесть человек госпитализированы с признаками кишечной инфекции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Мурманская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тяжелые истребители впервые в истории ВКС совершили посадку на автотрассу
2
На Гайдаровском форуме неизвестный швырнул листовки в Чубайса
3
Массовое снятие атлетов в Иркутске после приезда РУСАДА не стало неожиданностью для ВФЛА
4
"Нафтогаз" подтвердил готовность возобновить закупку газа у "Газпрома"
5
Роскачество выявило нарушения у 19 марок кефира из 36 наиболее популярных
6
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
7
Орешкин рассказал о трех технологиях, которые изменят экономику РФ в ближайшие 1-2 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама