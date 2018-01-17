Под Мурманском после массового заболевания детей проверяют комбинат школьного питания

МУРМАНСК, 17 января. /ТАСС/. Региональное управление № 120 Федерального медико-санитарного агентства (ФМБА) в Мурманской области проводит внеплановую проверку комбината школьного питания из-за массового заболевания детей в городе Полярном, входящем в закрытое территориальное образование (ЗАТО) Александровск. Об этом сообщила в среду пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратурой согласована внеплановая проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, проводимая в отношении МАОУ "Комбинат школьного питания ЗАТО Александровск", - утончили в ведомстве.

Как пояснили ТАСС в региональном управлении № 120 ФМБА, результатов взятых проб и анализов заболевших еще нет, причина заболевания уточняется. Ранее в этой школе был введен карантин по ОРВИ.

Как ранее сообщали ТАСС в региональном СУ СКР, за медицинской помощью обратилось более 40 учащихся школы, шесть человек госпитализированы с признаками кишечной инфекции.