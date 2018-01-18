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СМИ: у полицейского участка в Мальмё произошел взрыв

Происшествия
18 января, 0:09 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 18, января. /ТАСС

Информации о пострадавших нет

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СТОКГОЛЬМ, 18 января. /ТАСС/. Сильный взрыв произошел вечером в среду рядом со зданием, в котором расположен отдел полиции района Русенгорд города Мальмё на юге Швеции. Об этом пишет газета Aftonbladet.

О пострадавших сообщений нет. Получили повреждения находившиеся поблизости автомобили.

Место происшествия оцеплено, его изучают взрывотехники.

В настоящее время полиция не может с точностью сказать, о каком именно типе взрывного устройства идет речь, однако, предположительно, это могла быть ручная граната.

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