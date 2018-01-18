Юная горнолыжница из Магнитогорска погибла на трассе в Башкирии

УФА, 18 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летней спортсменки из Магнитогорска на горнолыжной трассе в Башкирии, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК по республике Светлана Абрамова.

"Поступило сообщение об обнаружении тела 14-летней жительницы города Магнитогорска на горнолыжной трассе недалеко от озера Банное в Абзелиловском районе республики. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказала Абрамова.

По данным следствия, 17 января девочка приехала из Челябинской области в горнолыжный центр Башкирии в составе группы из одиннадцати спортсменов клуба "Металлург-Магнитогорск" в сопровождении тренера. "Во время очередного спуска по квалификации "гигантский слалом" при объезде установленных тренером флажков девочка упала и ударилась за пределами трассы головой об камень. От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте", - сообщила Абрамова.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.