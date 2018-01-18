Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.01:
$ 56.76
€ 69.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Юная горнолыжница из Магнитогорска погибла на трассе в Башкирии

Происшествия
18 января, 16:01 UTC+3 УФА УФА 18, января. /ТАСС

При спуске с горы спортсменка упала и ударилась головой о камень

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 18 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летней спортсменки из Магнитогорска на горнолыжной трассе в Башкирии, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК по республике Светлана Абрамова.

"Поступило сообщение об обнаружении тела 14-летней жительницы города Магнитогорска на горнолыжной трассе недалеко от озера Банное в Абзелиловском районе республики. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказала Абрамова.

По данным следствия, 17 января девочка приехала из Челябинской области в горнолыжный центр Башкирии в составе группы из одиннадцати спортсменов клуба "Металлург-Магнитогорск" в сопровождении тренера. "Во время очередного спуска по квалификации "гигантский слалом" при объезде установленных тренером флажков девочка упала и ударилась за пределами трассы головой об камень. От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте", - сообщила Абрамова.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Башкортостан Челябинская область
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков рассказал о том, что Путин не любит больше всего
2
Эксперт: цель закона о реинтеграции Донбасса - узурпация власти президентом
3
В Казахстане завели уголовное дело о нарушении правил эксплуатации из-за ЧП с автобусом
4
Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса
5
История закона о реинтеграции Донбасса. Досье
6
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
7
Мединский: премьеры фильмов в разные даты увеличивают сборы каждой из лент
Темы дня
Новости партнеров
Реклама