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Росприроднадзор изучает последствия разлива нефти в Саратовской области

Происшествия
19 января, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

По предварительной оценке, площадь загрязнения нефтепродуктами составляет 2000 квадратных метров

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Оперативная группа Росприроднадзора ведет сбор данных для оценки экологического ущерба на месте аварии на нефтепроводе Куйбышев - Тихорецк в Саратовской области. Сообщение об этом опубликовано на сайте Росприроднадзора в пятницу.

"В настоящее время пожар локализован, проведена работа по недопущению попадания нефти в р. Волгу. По предварительной оценке, площадь загрязнения нефтепродуктами составляет 2000 кв. м. Объем разлившейся нефти - порядка 2000 куб. м. Саратовским Управлением Росприроднадзора ведется сбор данных для оценки экологического ущерба территории, отобраны и направлены на анализ пробы загрязненного грунта", - говорится в сообщении.

В четверг в результате разгерметизации нефтепровода Куйбышев - Тихорецк произошел выход нефти с последующим попаданием в село Красноармейское и возгоранием на площади 350 квадратных метров. Пострадало три дома, один сгорел полностью, у шести строений на фасаде оплавился сайдинг. Также полностью сгорели грузовой автомобиль ("Камаз") и легковой автомобиль ("Рено Дастер"), в две хозяйственные постройки произошло поступление нефти, огнем уничтожено 10 заборов. Эвакуированы четыре человека, они размещены у родственников. Всего в домах прописаны 12 человек.

Прокачку по нефтепроводу планируется восстановить 21 января, плановый срок ликвидации последствий аварии - 5 февраля 2018 года.

Магистральный нефтепровод Куйбышев - Тихорецк введен в эксплуатацию в 1974 году.

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