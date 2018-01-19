Полиция задержала двух активистов во время шествия в память о Маркелове и Бабуровой

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Двое участников шествия задержаны за различные правонарушения в ходе шествия в центре Москвы в память и застреленных девять лет назад адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Задержаны два молодых человека, один из которых был одет в балаклаву и скрывал под ней свое лицо, у второго обнаружены запрещенные к проносу на массовую акцию предметы", - сказал собеседник агентства. Молодые люди задержаны на Тверском бульваре и препровождены в полицейский автобус.

В настоящее время шествие продолжается, его участники двигаются от Нового Арбата по бульварам в сторону улицы Пречистенка.

Никаких серьезных правонарушений не зафиксировано, участники акции держат в руках портреты Маркелова и Бабуровой, цветы, а также выкрикивают различные антифашистские лозунги.