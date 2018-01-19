Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция задержала двух активистов во время шествия в память о Маркелове и Бабуровой

Происшествия
19 января, 21:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Молодые люди задержаны на Тверском бульваре и препровождены в полицейский автобус

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Двое участников шествия задержаны за различные правонарушения в ходе шествия в центре Москвы в память и застреленных девять лет назад адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Задержаны два молодых человека, один из которых был одет в балаклаву и скрывал под ней свое лицо, у второго обнаружены запрещенные к проносу на массовую акцию предметы", - сказал собеседник агентства. Молодые люди задержаны на Тверском бульваре и препровождены в полицейский автобус.

В настоящее время шествие продолжается, его участники двигаются от Нового Арбата по бульварам в сторону улицы Пречистенка.

Никаких серьезных правонарушений не зафиксировано, участники акции держат в руках портреты Маркелова и Бабуровой, цветы, а также выкрикивают различные антифашистские лозунги.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: направлявшийся в США танкер с СПГ из РФ развернулся в Атлантике из-за непогоды
2
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
3
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
4
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
5
В совете школы в Бурятии заявили, что напавший на учеников ранее не вызывал опасений
6
МОК сократил до 389 человек пул спортсменов РФ, которые могут быть допущены до ОИ
7
Лавров: сообщения о выводе российских военных в Африне были опровергнуты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама