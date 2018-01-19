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Пятеро пострадавших при возгорании автобуса в Казахстане готовы к выписке

Происшествия
19 января, 21:58 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 19, января. /ТАСС

Вице-министр здравоохранения республики отметил, что пострадавшим также потребовалось моральное восстановление

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АСТАНА, 19 января. /ТАСС/. Пять человек, пострадавших при пожаре в автобусе в Актюбинской области Казахстана, чувствуют себя хорошо и готовы к выписке из больницы. Об этом в пятницу сообщил вице-министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, слова которого приводит пресс- служба главы администрации Актюбинской области.

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"Все пациенты, которые были доставлены санитарной авиацией, со вчерашнего дня полностью обследованы. В целом ситуация стабильная, каждый из них чувствует себя хорошо. Очень активно работали психологи, требовалось моральное восстановление",- рассказал Цой.

По его словам, пациенты находились в состоянии стресса. "Сегодня ситуация нормализовалась. Пациенты активны, подвижны и их здоровью ничто не угрожает. Они готовы к выписке", - уточнил вице-министр.

18 января в Актюбинской области на 1068-м км автодороги Самара - Шымкент, в 10 км от поселка Калыбай, во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса марки Kassbohrer Setra. 52 человека погибли, еще пятерым удалось выбраться из горящей машины. Трое выживших являются казахстанцами и водителями автобуса. По предварительной информации, пассажирами автобуса были граждане Узбекистана.

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