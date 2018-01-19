Глава МЧС Узбекистана поблагодарил Казахстан за помощь в расследовании ЧП с автобусом

АСТАНА, 19 января. /ТАСС/. Министр по ЧС Узбекистана Рустам Джураев выразил признательность казахстанской стороне за оказанную помощь в расследовании возгорания автобуса в Актюбинской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы администрации Актюбинской области.

По словам министра, делегации Узбекистана оперативно были предоставлены помещение, транспорт, оказана помощь специалистами. "Отработаны все вопросы, которые здесь назрели - опознание, допросы свидетелей. Никаких проблем у нас здесь не было. В связи с этим я хотел бы поблагодарить президента Казахстана, правительство, все министерства и ведомства, которые участвовали и помогали нам эти два дня. Спасибо что разделили наше горе", - сказал Джураев.

Как информировали в ведомстве, вечером 19 января борт МЧС Узбекистана с останками 52 погибших при пожаре вылетел из Актобе в Ташкент. "После прибытия самолета в Узбекистане, если необходимо, будут проводиться дополнительные следственные мероприятия. Останки будут переданы родственникам", - рассказал Джураев.

Он также выразил признательность казахстанской стороне за оказанную помощь и поддержку. "Президентом Узбекистана создана правительственная комиссия по факту гибели граждан республики. Члены правительственной комиссии были направлены в Актобе, здесь нам оказана всемерная помощь", - пояснил министр по ЧС.

18 января в Актюбинской области на 1068-м км автодороги Самара - Чимкент, в 10 км от поселка Калыбай, во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса марки Kassbohrer Setra. 52 человека погибли, еще пятерым удалось выбраться из горящей машины. Трое выживших являются казахстанцами и водителями автобуса. По предварительной информации, пассажирами автобуса были граждане Узбекистана.