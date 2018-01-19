Сбой в движении поездов произошел на Арбатско-Покровской линии московского метро

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Движение поездов на восточном участке Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена восстановлено после сбоя. Об этом сообщается в пятницу в аккаунте подземки в Telegramm.

"22:54 Арбатско-Покровская линия. Восточный участок. Движение восстановлено и введено в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об увеличении интервалов движения поездов из-за инцидента с пассажиром.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, на станции метро "Электрозаводская" на рельсы упал мужчина, он не пострадал. "Мужчина был извлечен с путей, в настоящее время его осматривают медики", - сказал сотрудник пресс-службы.