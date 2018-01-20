Пьяный пассажир рейса Москва-Камчатка стал фигурантом уголовного дела

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Полицейские Камчатки возбудили уголовное дело по факту хулиганства пьяного пассажира, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В полицию за помощью обратился бортпроводник авиарейса "Москва - Петропавловск-Камчатский". Он сообщил, что во время полета в салоне бизнес-класса находился пассажир в состоянии алкогольного опьянения, который не реагировал на требования бортпроводников соблюдать порядок, выражался нецензурной бранью, отказывался занимать свое посадочное место и нанес ему [бортпроводнику] удар по лицу", - сказала Волк.

По ее словам, 26-летний житель Екатеринбурга был доставлен полицейскими в дежурную часть. "Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - подчеркнула она.

Составлен протокол об административном правонарушении по статье "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте" КоАП РФ. Сотрудники транспортной полиции опросили свидетелей происшествия. Проведено медицинское освидетельствование пострадавшего бортпроводника.

"По данному факту дознанием Камчатского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке", - сказала Волк.