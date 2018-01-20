Пять человек пострадали в ДТП на Минском шоссе в Подмосковье

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на Минском шоссе в Подмосковье, в результате пострадали пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В субботу на 81-м км Минского шоссе произошло встречное столкновение автомобилей "Ниссан" и "Шкода", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в результате пострадали пять человек. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В числе пострадавших - ребенок. Он получил ушибы и ссадины.

"Затруднений и ограничений в движении в связи с произошедшим в настоящее время нет", - добавили в пресс- службе.