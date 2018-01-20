В Красноярском крае из сломавшегося автобуса эвакуированы 20 человек

КРАСНОЯРСК, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции эвакуировали 20 пассажиров из сломавшегося и замерзающего автобуса в Емельяновском районе Красноярского края. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

В регионе установились низкие температуры до 45 градусов мороза. Автобус следовал из Хакасии в Красноярск и сломался на 748-м километре трассы Р-255.

"Прибывшие на место сотрудники дорожной полиции совместно с представителями МЧС организовали эвакуацию людей из замерзающего транспортного средства. 20 пассажиров были размещены во временном пункте мобильного обогрева, где им было предоставлено горячее питание. Чуть позже людей отправили в пункт назначения другими автобусами", - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники ГИБДД оказывать помощь водителю автобуса в устранении неисправности.