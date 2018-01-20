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Арестован один из троих подозреваемых в стрельбе в Волгограде

Происшествия
20 января, 16:17 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 20, января. /ТАСС

Еще двум фигурантам дела продлили срок задержания на 72 часа в качестве подозреваемых

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ВОЛГОГРАД, 20 января. /ТАСС/. Суд в Волгограде на выездном заседании в городской больнице №15 в субботу санкционировал арест подозреваемого в причастности к инциденту со стрельбой, в результате которого один человек погиб. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель следственного управления СК РФ по региону Наталия Куницкая.

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Источник: задержаны подозреваемые в вооруженном нападении на юге Волгограда

Конфликт с применением огнестрельного и холодного оружия произошел вечером 18 января рядом с кафе в Красноармейском районе Волгограда. В результате один человек погиб, трое были госпитализированы в тяжелом состоянии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Незаконный оборот оружия" УК РФ. В ночь на пятницу были задержаны трое подозреваемых, двое из них находятся в следственном изоляторе, один в больнице.

"Подозреваемый - 35-летний местный житель - с огнестрельным и ножевым ранением бедра находится в лечебном учреждении под усиленной охраной. Сегодня по решению суда, который провел в больнице выездное совещание, он взят под стражу на два месяца", - сказала Куницкая.

По ее словам, двум другим фигурантам дела в субботу продлили срок задержания еще на 72 часа в качестве подозреваемых. Мера пресечения им будет избрана в ближайшие дни.

Вооруженный конфликт получил в Волгограде широкий общественный резонанс, в том числе в социальных сетях. Преступление произошло в 19:00 мск у входа в кафе вблизи одного из оживленных перекрестков Красноармейского района - проспекта Героев Сталинграда и улицы Удмуртской, стрельба на улице в вечерние часы пик напугала многих горожан.

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