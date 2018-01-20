Бастрыкин взял на контроль расследование дела мэра Махачкалы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Об этом в субботу сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В отношении Мусаева возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев, заведомо зная, что земельный участок площадью около 17,5 тысяч кв. м., расположенный в городе Махачкале, является собственностью Республики Дагестан, незаконно подписал постановление о предоставлении его в собственность ОАО "АСПК". Плата за участок составила 1 миллион 100 тысяч рублей. Согласно заключению специалиста рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 миллиона рублей. Тем самым действиями Мусаева причинен значительный материальный ущерб бюджету Республики Дагестан на сумму около 80 миллионов рублей.

"В настоящее время Мусаев задержан. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Петренко.