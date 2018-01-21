В центре Барнаула горит историческое здание

БАРНАУЛ, 21 января. /ТАСС/. Историческое здание, построенное в XIX веке и являвшееся конторой купца Андрея Морозова, горит в центре Барнаула. По предварительным данным, пожар возник из-за замыкания электропроводки, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Произошло возгорание в Центральном районе Барнаула, в здании конторы купца Морозова. Предварительная причина - замыкание электропроводки", - сказал собеседник агентства.

При пожаре, по предварительным данным, никто не пострадал. Тушением занимаются 79 человек, задействовано 25 единиц техники.

Контора купца А. Г. Морозова входит в комплекс построек, возведенных в центре Барнаула в конце XIX века. Купец Андрей Морозов в это время был одним из богатейших людей на Алтае, он торговал одеждой, посудой, серебряными изделиями. В настоящее время здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. В нем расположено несколько магазинов.