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Машина с тремя погибшими найдена под Волгоградом спустя пять дней после ДТП

Происшествия
21 января, 12:50 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 21, января. /ТАСС

Автомобиль с погибшими находился в кювете у дороги и был покрыт снегом

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ВОЛГОГРАД, 21 января. /ТАСС/. Легковая иномарка с тремя погибшими обнаружена в Волгоградской области, по предварительным данным, спустя пять дней после ДТП. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил замначальника пресс-службы областного главка МВД Антон Корнаухов.

"В субботу в кювете у автодороги, ведущей из города Серафимович в хутор Пронин, обнаружен разбитый автомобиль Hyundai Solaris ( "Хендай Солярис") , рядом с ним обнаружены тела троих погибших. По предварительным данным, 35-летний водитель, управляя автомобилем не справился с управлением и совершил опрокидывание в овраг, в результате чего водитель и двое пассажиров иномарки погибли", - рассказал Корнаухов.

Он отметил, что, по предварительным данным, ДТП было совершено еще 16 января, когда автомобиль выехал из Серафимовича. Точная дата будет установлена после проведения судебно-медицинских экспертиз. Обнаружить ранее разбитый автомобиль белого цвета, который находился в овраге, покрытом снегом, было затруднительно.

Начиная с пятницы, слабая метель, местами туман и гололед осложнила обстановку на дорогах в Волгоградской области. Это спровоцировало ряд ДТП - по данным областного главка МВД, в пятницу и субботу в регионе произошли две аварии, в которых погибли четыре человека.

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