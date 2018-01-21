Машина с тремя погибшими найдена под Волгоградом спустя пять дней после ДТП

ВОЛГОГРАД, 21 января. /ТАСС/. Легковая иномарка с тремя погибшими обнаружена в Волгоградской области, по предварительным данным, спустя пять дней после ДТП. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил замначальника пресс-службы областного главка МВД Антон Корнаухов.

"В субботу в кювете у автодороги, ведущей из города Серафимович в хутор Пронин, обнаружен разбитый автомобиль Hyundai Solaris ( "Хендай Солярис") , рядом с ним обнаружены тела троих погибших. По предварительным данным, 35-летний водитель, управляя автомобилем не справился с управлением и совершил опрокидывание в овраг, в результате чего водитель и двое пассажиров иномарки погибли", - рассказал Корнаухов.

Он отметил, что, по предварительным данным, ДТП было совершено еще 16 января, когда автомобиль выехал из Серафимовича. Точная дата будет установлена после проведения судебно-медицинских экспертиз. Обнаружить ранее разбитый автомобиль белого цвета, который находился в овраге, покрытом снегом, было затруднительно.

Начиная с пятницы, слабая метель, местами туман и гололед осложнила обстановку на дорогах в Волгоградской области. Это спровоцировало ряд ДТП - по данным областного главка МВД, в пятницу и субботу в регионе произошли две аварии, в которых погибли четыре человека.