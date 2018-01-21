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Около 100 домов остались без отопления в Пензе

Происшествия
21 января, 13:00 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 21, января. /ТАСС

Из-за аварии отопление также отключено в пяти школах и шести детских садах

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ПЕНЗА, 21 января. /ТАСС/. Около 100 жилых домов, пять школ и шесть детских садов остались без отопления в результате аварии на трубопроводе в Пензе. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба мордовского филиала ПАО "Т Плюс".

"В зону отключения вошли 99 домов в районе улиц 8 марта, Карпинского, Вяземского, Фурманова и проспекта Победы, пять школ, шесть детских садов", - сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что отключение произошло в результате повреждений на участках трубопроводов диаметром 300 мм по проспекту Победы в Пензе.

"На месте утечки работают две бригады, укомплектованные 5 единицами спецтехники. Температура в зданиях и помещениях на данный момент соответствует нормам", - сообщили в компании.

Ход работ по возобновлению подачи тепла находится на контроле прокуратуры региона. Предполагается, что работы будут завершены к 07:00 22 января.

В воскресенье температура воздуха в Пензе составляет минус пять градусов.

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