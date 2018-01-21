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В Сибири отменяют автобусные рейсы из-за морозов

Происшествия
21 января, 13:52 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 21, января. /ТАСС

Температура воздуха в части регионов опустилась до минус 40 градусов

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БАРНАУЛ, 21 января. /ТАСС/. Сильные морозы, пришедшие в Сибирь, вынуждают автоперевозчиков для перестраховки отменять некоторые рейсы - температура в части регионов опустилась до минус 40 градусов.

Так, в Алтайском крае, где местами до минус 38 градусов, отменены более 20 рейсов в разных точках региона, сообщили ТАСС в справочной автовокзала. "Отменены более 20 рейсов в разных территориях, отменяют автоперевозчики, при этом, трассы открыты", - сказал представитель организации.

Также, по данным автовокзала города Томска, 21 января отменены часть внутренних рейсов и рейсы до соседних регионов в Горно-Алтайск, Красноярск, Новокузнецк, рейс Томск - Абакан-Минусинск перенесен на следующий день.

В Омской области, по данным министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий, с 21 по 23 января отменены рейсы компании "Омскоблавтотранс" по маршруту Омск - Чапаево - Кабурлы. В Новосибирской области, как сообщили ТАСС в справочной автовокзала, отменены рейсы в города Тогучин и Камень-на-Оби, рабочий поселок Маслянино.

Сотрудники ГИБДД в морозы усиленно дежурят на трассах. По данным ГУ МВД по Новосибирской области 20 января, на 45-м км трассы "Чуйский тракт" экипаж ДПС обнаружил съехавший в кювет автомобиль. На улице в это время было минус 30 градусов - полицейские помогли согреться мужчине. 21 января на трассе офицеры полиции помогли водителю большегрузного автомобиля - его машина сломалась около 4 часов утра, и в ожидании приезда техслужбы, мужчина обогревался в патрульным авто.

Ранее сообщалось, что в части сибирских регионов объявлено штормовое предупреждение. Так, до 24 января в Хакасии ожидаются низкие температуры, местами до минус 45. В Иркутской области 22 января температура может опуститься местами до минус 52 градусов, в отдельных районах Забайкальском края и Кемеровской области ожидается до минус 47-48 градусов, в Алтайском крае и Республике Алтай - до минус 39-40 градусов, ночью до минус 44. Подобные аномальные морозы и в других территориях СФО.

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